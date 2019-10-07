حمد الشرقي يوجه بتنفيذ 64 كم من الطرق الداخلية للفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتنفيذ 64 كيلومترا مربعا من الطرق الداخلية للفجيرة ، في كل من "دبا" و"الطويين" و"ضدنا" و"وادي السدر" و"الحنية" و"الصرم" و"مسافي" و"أوحلة" و"وادي مي" و"بليدة" و"البثنة".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني للجنة تطوير الفجيرة، الذي عقد اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وذلك بهدف الاطلاع على الخطط التطويرية في الإمارة واعتمادها.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال الاجتماع، مشاريع تطوير الإمارة المقرر البدء بها خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على ضرورة دعم جودة البنية التحتية وتأمين الخدمات لجميع المناطق في الفجيرة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والخطة الشمولية للإمارة 2030 وشدد سموه على أهمية التزام الجميع بالعمل المتواصل وتكثيف جهودهم وبذل كل ما هو مطلوب في سبيل انجاز المهام والمسؤوليات الخاصة بهم، مشيراً إلى أن نجاح الخطط التطويرية للإمارة مرهون بقدرتها على تحقيق أهدافها في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لمجتمع الإمارة.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أصدر القانون رقم 2 لسنة 2019 القاضي بتشكيل لجنة تطوير إمارة الفجيرة برئاسة سموه، وعضوية كل من سمو ولي العهد، وسعادة مدير الديوان الأميري، ومديري بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة ومدير دائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة.

وحدد القانون أهداف اللجنة بتطوير الخطط والسياسات الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، وضمان التكاملية والشمولية فيها، وتنمية الاستثمارات بما يكفل استمرارية مشاريع التنمية والتطوير في الإمارة.