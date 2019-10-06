انتخابات «الوطني 2019».. إقبال عائلي وتصويت في دقيقتين دون مخالفات

المصدر: إمارات الدولة - قسم المحليات

أجريت أمس عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 دون مخالفات انتخابية، سواء من المرشحين أو الناخبين، ودون أي مشكلات تقنية في أجهزة التصويت الإلكترونية، حيث سارت العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع الـ39 بكل سلاسة لاختيار 20 نائباً برلمانياً من بين 478 مرشحاً من مختلف إمارات الدولة.

وشهدت مركز الاقتراع توافداً عائلياً للتصويت، كما كان حضور العنصر النسائي لافتاً مع بداية فتح باب الاقتراع خلال ساعات الصباح الأولى، وتميز اليوم الانتخابي بأجواء من البهجة والفرحة، حيث استقبلت اللجان الناخبين بالورود والترحيب وتوفير التسهيلات التي مكنتهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وحرص آباء وأمهات على اصطحاب أطفالهم لإطلاعهم على التجربة الانتخابية، وأهميتها في اختيار المرشحين المناسبين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

كما حرص كبار المواطنين وأصحاب الهمم على أداء واجبهم الانتخابي، حيث وفرت لهم اللجنة الانتخابية كراسي متحركة، ومتطوعين لاصطحابهم إلى موقع التصويت.

وأشاد ناخبون بإجراءات التصويت في مراكز الاقتراع والتسهيلات التي تم توفيرها لكبار المواطنين ولأصحاب الهمم، لافتين إلى أن التصويت الإلكتروني أسهم في الاقتراع بشفافية وأسرع وقت.

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