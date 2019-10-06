محمد بن زايد: الانتخابات خطـوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني.. خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية فاعلة، جسدت نضج تجربتنا السياسية».

وأكد سموه أن «انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية، في سبيل تعزيز مكتسباتنا، وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا».

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت، أمس، الأسماء الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدورته الرابعة، بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيس.

يأتي إعلان النتائج بعد عمليات تصويت خارج الدولة وعمليات تصويت مبكر واليوم الانتخابي الرئيس، حيث بلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117 ألفاً و592 صوتاً، بنسبة 34.81% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النتائج التي صدرت أمس تعتبر نتائج أولية، حيث سيتم اعتباراً من اليوم فتح باب الطعون في نتائج الفرز لمدة يومين، ليتم إعلان النتائج النهائية يوم 13 أكتوبر الجاري، بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني، نورة بنت محمد الكعبي، إن نجاح العملية الانتخابية في الإمارات مؤشر إلى مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن، ومدى الولاء والانتماء الذي أبداه المواطنون من خلال الإقبال على الإدلاء بأصواتهم، بما يؤكد الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة لإرساء النموذج الإماراتي المتميز في العمل البرلماني.

واعتبرت أن الإنجاز تحقق بفضل المشاركة الفاعلة من أبناء الوطن، الذين عبروا وفي جميع أرجائه عن حبهم له وولائهم لقيادته، وشاركوا في هذا الواجب الوطني ليتركوا بصمة واضحة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني بالإمارات، التي نقف اليوم جميعاً أمام فصل جديد من فصول تميزها وريادتها.

وأضافت: «المشاركة الفاعلة التي شهدناها في هذا الاستحقاق الانتخابي الرابع، دليل على الوعي الكبير بقضايا الوطن، ومؤشر إلى إدراك مكانة المجلس الوطني الاتحادي، والدور الكبير الذي يقوم به أعضاؤه منذ تأسيسه وحتى اليوم».

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، إن النجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي تحقق بفضل تضافر الجهود من الجهات المعنية، أفراداً ومؤسسات، الذين حرصوا على العمل يداً واحدة لتنظيم عملية انتخابية على النحو الأمثل، ووفق أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية».

وكانت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكّل الشباب أكثر من 61% من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في أنحاء الدولة.

وكانت المحطة الأبرز في الانتخابات هي قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، انطلاقاً من سعي الدولة المستمر لتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وتم تخصيص 39 مركزاً انتخابياً مجهزة بالكامل لاستقبال الناخبين في مختلف أنحاء الدولة، فيما تم التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لفتح مراكز انتخابية في البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات المنتشرة بمختلف دول العالم، لتمكين المواطنين الموجودين خارج الدولة من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في الاستحقاق الوطني.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، عملت مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ولي عهد أبوظبي:

«انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية، في سبيل تعزيز مكتسباتنا، وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا».

عدد المصوتين

جاء عدد المصوتين في كل إمارة على النحو التالي: إمارة أبوظبي: 35 ألفاً و790 صوتاً، إمارة دبي: 12 ألفاً و891 صوتاً، إمارة الشارقة: 22 ألفاً و451 صوتاً، إمارة عجمان: 4393 صوتاً، إمارة أم القيوين: 3778 صوتاً، إمارة رأس الخيمة: 22 ألفاً و172 صوتاً، وإمارة الفجيرة: 16 ألفاً و117 صوتاً.

5 مراكز انتخابية

شهدت المراكز الانتخابية الخمسة التالية: مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مركز إكسبو رأس الخيمة، مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي، مركز الفجيرة للمعارض، ونادي الشارقة للشطرنج والثقافة، أعلى نسبة إقبال على التصويت، خلال مراحل العملية الانتخابية.

الفائزون بعضوية المجلس الوطني الاتحادي

- أبوظبي:

سهيل نخيرة العفاري.

خلفان راشد الشامسي.

ناعمة عبدالرحمن المنصوري.

موزة محمد مسلم العامري.

- دبي:

حمد أحمد الرحومي.

أسامة أحمد عبدالله الشعفار.

مريم ماجد خلفان بن ثنية.

سارة محمد أمين فلكناز.

- الشارقة:

حميد علي الشامسي.

عدنان حمد الحمادي.

عبيد خلفان الغول.

- رأس الخيمة:

يوسف عبدالله بطران الشحي.

سعيد راشد عبدالله العابدي.

أحمد عبدالله محمد الشحي.

- عجمان:

أحمد حمد بوشهاب السويدي.

هند حميد بن هندي العليلي.

- أم القيوين:

محمد عيسى عبيد الكشف.

عذراء حسن حميد بن ركاض.

- الفجيرة:

محمد أحمد محمد اليماحي.

صابرين حسن سعيد اليماحي.

على هامش التصويت

- شهدت المراكز الانتخابية في الدولة أجواء إيجابية، خلال عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث اصطحب عدد كبير من المواطنين أطفالهم إلى المراكز الانتخابية لمشاركتهم الأجواء، وقدمت المراكز الألعاب والهدايا للأطفال، لتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الوطنية، والحضور مع ذويهم.

- حضر ناخبون إلى المراكز الانتخابية بصحبة أسرهم بالكامل، في مشهد احتفالي يعكس فرحتهم بالعملية الانتخابية، ومنهم من حمل باقات الورود أثناء عملية التصويت.

- عبر مواطنون خارج اللجان الانتخابية عن ارتياحهم لسير عملية التصويت، مشيرين إلى غياب طوابير الانتظار نتيجة نجاح اللجان الانتخابية في توفير الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين.

أقبل عدد لافت من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء على المشاركة في الانتخابات.

- كانت أمل العبدولي أول صوت نسائي وفد إلى المركز الانتخابي في نادي الشطرنج. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن اختيارها للمرشح اعتمد على خبرته الطويلة، المشهود له بها في العمل الميداني، لافتة إلى دوره الفعال في دعم الفئات الأكثر حاجة للمساندة، مثل أصحاب الدخل المحدود، وذوي الهمم، والنساء العازبات.

- استقبل رؤساء بعض المراكز الانتخابية في الدولة الناخبين بالورود والشوكولاتة، ترحيباً بهم في اليوم الأخير من التصويت، وتشجيعاً لهم لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأطلقت لجان انتخابية مبادرة لرسم علم الدولة ببصمة الناخبين بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما حرصت لجان على معرفة آراء الناخبين في سير عملية التصويت.

- عبر المواطنون عن سعادتهم بسهولة إجراءات التصويت، التي راوحت بين نصف دقيقة ودقيقتين، منذ دخولهم المركز الانتخابي حتى اختيار مرشحيهم.

- شهدت لجنة إمارة دبي، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إقبالاً لافتاً خلال الساعات الأخيرة من اليوم الرئيس للانتخابات. وأكد رئيس اللجنة، أحمد بن حميدان، أن «إجراءات التصويت اتسمت بالسهولة والمرونة».

- أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تمديد فترة التصويت ساعة إضافية في المراكز الانتخابية بمختلف أنحاء الدولة، لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعد أن لاحظت إقبالاً منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

- ظهرت نتائج المرشحين، في جميع أنحاء الدولة، على الشاشات الرئيسة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بعد فك الشيفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيس بالمركز.

نورة الكعبي:

«نجاح العملية الانتخابية مؤشر إلى مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن».