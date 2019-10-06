ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات «حصن الاتحاد 6» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

نبّهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة، نظراً لاستعدادات عرض «حصن الاتحاد 6»، الصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الأول من نوفمبر المقبل، في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة.

وأكدت القوات المسلحة حظر الاقتراب والتصوير في منطقة تنفيذ عروض «حصن الاتحاد 6»، مع عدم اقتراب الصيادين والقوارب والسفن من الواجهة البحرية في منطقة الحمرا، المقابلة لمنطقة العرض، حرصاً على سلامة الجميع.