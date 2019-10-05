أمطار غزيرة تتسبب ببطء الحركة المرورية في الشرقية

المصدر: سمية الحمادي - الإمارات اليوم

هطلت أمطار على المناطق الشرقية من الدولة، في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، ومدينتي خورفكان وكلباء، راوحت بين متوسطة وغزيرة، وصاحب الأمطار هبوب عواصف ورياح قوية محملة بالغبار والأتربة، نتج عنه انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وفي معدل درجات الحرارة.

ونتج عن سقوط الأمطار تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة، ما تسبب في بطء الحركة المرورية، بسبب صعوبة الرؤية، وتوقف عدد من المركبات بسبب دخول مياه الأمطار فيها.

وتركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة، والقرى الجبلية المجاورة لها، على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ودفتا، وأدت إلى جريان الوديان والشعاب.

وشهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان، وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرق، وفي الأماكن المنخفضة.

وفي مدينة كلباء، راوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة وجريان الوديان في المنطقة، كما شهد منطقة وادي الحلو سقوط أمطار قدرت بين الغزيرة والمتوسطة، أدت إلى جريان الوادي الرئيس.