«طرق دبي» تنظّم اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، وللسنة الخامسة على التوالي، اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة 2019، والذي تضمّن فعاليات عدة، شارك فيها خبراء ومحاضرون ومتحدثون من داخل الهيئة وشركائها، لإلقاء المزيد من الضوء بشأن التوعية، وإبراز جهود الهيئة في هذا المجال، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، ناصر حمد بوشهاب، وعدد من المعنيين والموظفين.

وقالت مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، ندى جاسم، إن خبراء من داخل الهيئة وشركائها شاركوا في فعاليات اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة 2019، ليُسهموا في نشر معارفهم وخبراتهم بين موظفي الهيئة، خصوصاً أن موضوع الصحة والسلامة والبيئة يُعتبر من الموضوعات الحيوية التي تحظى باهتمام بالغ من قِبَل الإدارة العليا للهيئة، وهذا الاهتمام يُعدّ ترجمة صادقة لتوجهات الحكومة في هذا المجال.

وأوضحت أن الفعاليات تضمنت جلسات ومحاضرات حول عدد من المحاور المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة محاور منها (استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة في مركز التحكم في مؤسسة تاكسي دبي)، و(التحول من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل في مشروع مسار 2020)، و(السلامة في الإنشاءات)، و(تحويل المركبات إلى مركبات صديقة للبيئة)، و(سلامة السائقين الجدد في دبي).

ندى جاسم:

«الفعاليات تضمنت

جلسات ومحاضرات

حول الصحة

والسلامة والبيئة».