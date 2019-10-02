«الدفاع المدني» يكافح حرائق السيارات بـ «البطانيات»

المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي

زودت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، إدارات الدفاع المدني الإقليمية، في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة والعين، بالإضافة إلى أكاديمية الدفاع المدني، ببطانيات حريق «FIRE BLANKET» لمكافحة حرائق السيارات، وذلك في إطار جهود الوزارة، وسعي القيادة العامة للدفاع المدني لتطوير معداتها وآلياتها بما يدعم رجال الإطفاء، لتمكينهم من أداء مهام عملهم في مكافحة الحرائق بأحدث المعدات.

وقال قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، إنه تم التركيز على المراكز، التي تكثر فيها حرائق السيارات، مشيراً إلى أن «(بطانية الحريق) أثبتت فاعليتها من خلال سيناريو لتجربة عملية، تم تنفيذه بأكاديمية الدفاع المدني لإخماد حريق مركبة، حيث تبينت فاعليتها في إخماد حرائق المركبات».

وأشار إلى أن «تجربة (البطانية) أثبتت كفاءتها في إخماد حرائق السيارات بسرعة وجهد، وكلفة أقل من وسائل الإطفاء التقليدية».

في سياق متصل، حذر المرزوقي من حوادث الحرائق في المركبات، والأخطار الناتجة عنها من وفيات وإصابات، نتيجة إهمال قائدي المركبات إجراء الصيانة الدورية على أجزاء المركبة، خصوصاً المتعلقة بالوقود أو الزيوت والأعطال الكهربائية، لافتاً إلى أن عدم اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في المركبات، وعدم صيانتها دورياً، يؤديان إلى نشوب الحرائق، ما يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، داعياً قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأكد اهتمام الدفاع المدني بتوعية الأفراد بالإجراءات الواجب اتباعها في المنزل والطريق وأماكن العمل والسيارة، لضمان تطبيق أرقى معايير الوقاية والسلامة في كل المواقع، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف أن قطاع الدفاع المدني في الدولة يسعى إلى توفير الحماية والوقاية والسلامة لأفراد المجتمع، باتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالإطفاء، إلى جانب التدابير الاحترازية المؤدية إلى تفادي المخاطر، والتدابير الوقائية من الحرائق والمحافظة على أرواح البشر، والتي تتمثل جميعها في تنظيم العديد من المحاضرات التثقيفية والإرشادية والتوعوية المستمرة.

وأكد أهمية التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية، في المنازل والمحال والمركبات.

الإهمال والحرارة

أظهرت تقارير الدفاع المدني أن معظم الحرائق، التي تقع في السيارات ناتجة عن إهمال مستخدميها، وعدم وضع طفايات حريق داخل السيارة وفق المواصفات المعتمدة، إذ إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر في ارتفاع حرارة المحرك، ما يتسبب في احتراق المركبة، فضلاً عن أسباب أخرى من بينها تساقط الوقود على جسم شديد الحرارة، مثل مقدمة العادم.

ودعت السائقين إلى عمل الصيانة الدورية للمركبة، والتأكد من صلاحيتها، والتأكد من الزيوت وتعبئة المياه ومنع حدوث تسرب للزيوت أو البترول من الخراطيم.

وذكرت أن من أهم أسباب حرائق الشاحنات تحميلها فوق الحمولة المحددة لها، وإهمال عملية الكشف على الإطارات، وإهمال الصيانة الدورية، وزيادة ساعات عمل السائقين ما يؤدي إلى إرهاقهم وعدم تركيزهم على الطريق.