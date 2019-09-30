حاكم أم القيوين يوجه بخفض رسوم الرخص التجارية بنسبة 20%

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية بنسبة 20‎%‎ لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على الإقبال إلى الإمارة وإقامة المشاريع فيها.

وثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم أم القيوين بتخفيض رسوم الرخص التجارية، وأشار أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل لصاحب السمو حاكم أم القيوين لقطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة وحرصه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها، وقال إن تخفيض رسوم الرخص التجارية سيعزز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها الإمارة وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بالأداء.

وأكد أن اقتصادية أم القيوين تضع رجال الأعمال والمستثمرين ضمن قائمة أولوياتها، وتبحث عن الحلول التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال في إمارة أم القيوين، والتوسع بالاستثمار والنمو، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل الجديدة.

وستبدأ دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية بنسبة 20‎%‎ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.