242 مليون درهم كلفة «ورسان» لتحويل الغاز الحيوي إلى كهرباء في دبي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أطلقت بلدية دبي أمس، مشروع المحطة المتطورة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي في محطة ورسان، بالتعاون مع شركة فيوليا العالمية، لاستغلال الغاز الحيوي في إنتاج الطاقة الخضراء بكلفة تبلغ 242 مليون درهم، وهو المشروع الأول من نوعه في دبي.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري أن المشروع يوفّر على مدى 25 عاماً ما قيمته 325 مليون درهم، أي ما يعادل 13 مليون درهم سنوياً، باستخدام الطاقة المنتجة من الغاز الحيوي الناتج من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، واستغلاله في تشغيل المحطة نفسها، وتقليل حجم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للمحطة بمقدار 31 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن 7000 منزل في دبي بما يعادل زراعة نصف مليون شجرة.

وأشار الهاجري إلى أن البلدية تركز على استخدام الطاقة النظيفة، ضمن عمل الجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً أن لديها مشروعات عدة في هذا الصدد، لكنها ستعلن عنها في وقت لاحق.

وأفاد مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي ببلدية دبي، فهد العوضي بأن التشغيل التجاري سينطلق مع بداية عام 2021، ولمدة 25 عاماً، مؤكداً أن المشروع يتضمن تشييد محطة ذات طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف ميغاواط، بما يعادل 50% من احتياجات الطاقة الكهربائية لمحطة ورسان.

وذكر أن هذا المشروع سيسهم في التقليل من المخلفات الناتجة عن محطة ورسان، بتحويل 58 ألف متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى طاقة كهربائية، ما يقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.