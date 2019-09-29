10 أمور عليك أن تعرفها قبل استخدام مركبات الأجرة في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

وصل عدد مركبات الأجرة التي تعمل في امارة دبي الى أكثر من 10 آلاف و200 مركبة، تعمل على مدار اليوم لنقل الركاب في كافة الاتجاهات إلى كل المناطق داخل الامارة وخارجها. وبلغ عدد ركاب مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الحالي 15.7 مليون راكب.

وتعد خدمة التاكسي في امارة دبي خدمة ضرورية لمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية سواء بالنسبة للمقيمين أو للزوار من السائحين الذي وصل عددهم خلال العام الماضي الى 15.92 سائح.

وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاشراف على عمل خدمة مركبات الأجرة والعمل على إدارة تشغيلها وفق أفضل المعايير والشروط التي تضمن تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

ويمكن للراكب ان يستقل مركبة الأجرة في دبي بمنتهى السرعة واليسر بشرط ان يكون على علم بعدد من الأمور التي تحكم وتنظم استخدامه للخدمة والتي تتضمن:

- يمكن طلب الخدمة من خلالها 4 قنوات تشمل مركز الحجز والتوزيع، والتطبيق الذكي (كريم، وسهيل)، كما يمكن حجز المركبة بشكل فوري عن الطريق، ومن منافذ المطارات وكذلك المراكز التجارية والفنادق.

- الحد الأدنى للتعرفة يبلغ 12 درهماً.

- يتحمّل المتعامل تعرفة المرور عبر بوابات سالك.

- تضاف قيمة 20 درهماً عند الخروج من حدود امارة دبي.

- كلفة الانتظار 50 فلساً عن كل دقيقة لكل أنواع المركبات.

- يمنع الأكل والشرب داخل مركبات الاجرة.

- يمنع التدخين داخل مركبات الأجرة.

- يمنع اصطحاب الحيوانات داخل كل مركبات الأجرة.

- يتحمل الراكب مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الشخصية في حال فقدانها او تلفها.

- يمكن للمتعامل الدفع نقداً أو عبر بطاقة نول (إضافة درهم واحد إلى العداد) أو عبر البطاقة الائتمانية (إضافة درهمين إلى العداد).