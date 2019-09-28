ممرات وكراسي عائمة لترفيه ذوي الهمم على شواطئ أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروعين ترفيهيين على شواطئ أبوظبي لفئات ذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركات، بهدف توفير مرافق مميزة تخدم هذه الفئات.

وتمثل المشروع الأول في توفير ممرات على شواطئ أبوظبي، تمكّن فئات أصحاب الهمم من الوصول إلى أقرب مسافة ممكنة من مياه البحر، أما المشروع الثاني فهو عبارة عن توفير ستة كراسي عائمة لذوي الهمم، موزعة على شواطئ أبوظبي، وتتناسب مع كل الاعمار والاحجام.

وأوضح رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في إدارة خدمات المجتمع ببلدية مدينة أبوظبي، خلف محمد النكاس، أن تنفيذ المشروعين جاء بعد دراسة واستطلاع رأي عدد من ذوي الهمم حول ما ينقصهم من ترفيه على الشواطئ، وأجمعوا على رغبتهم في الوصول إلى مياه البحر، إذ إن كراسيهم لا تستطيع السير على رمال البحر، وأعربوا أيضاً عن رغبتهم في السباحة، معربين عن آملهم تنفيذ مشروعات تسمح لهم بذلك.



وأشار النكاس إلى أن إحدى الشركات بادرت بتمويل مشروع الممرات على شواطئ أبوظبي، ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتنفيذ مشروعات يستفيد منها المجتمع، موضحاً أن الكراسي العائمة تجدد كل عام لتضررها من العوامل الجوية، وتقوم إحدى الشركات بتوفيرها.



وكشف عن طرح البلدية، ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع توفير ألعاب مخصصة لأصحاب الهمم في الحدائق السكنية، بحيث تكون أغلب ألعابها تتناسب معهم، مبينناً أن تفاصيلها ستعلن لاحقاً حينما تتبنى تنفيذها إحدى شركات القطاع الخاص.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة خدمات المجتمع، قد كرّمت 70 شركة من القطاع الخاص، لإسهاماتها الاجتماعية، وتلبية احتياجات المجتمع، من خلال توفير مرافق مميزة تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وذلك ضمن ملتقى المسؤولية المجتمعية في دورته الثالثة، الذي يهدف إلى إتاحة فرصة لمشاركة القطاعين الخاص والعام في تقديم خدمة للمجتمع، وإبراز الدور الأساسي للقطاع الخاص والعام في الإسهام بتقديم الخدمات للمجتمع بمختلف شرائحه، وتلبية احتياجات المجتمع من خلال توفير مرافق مميزة تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، لما له من تأثير ايجابي في رفع مستوى جودة الحياه في المدينة.

وطرح الملتقى، الذي عقد أخيراً، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع المماشي ومسارات الدراجات، ويشمل ممرات المشاة الرئيسة، ممرات المشاة الثانوية، ممر الدراجات الهوائية، أماكن الجلوس العامة، حوامل الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتطوير حدائق سكنية، وتأهيل مناطق الألعاب، وصيانة المسطحات الخضراء، وإضافة مناطق جلوس مظللة.