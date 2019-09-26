وقف تقديم الخدمات الحضورية بـ 6 مراكز شرطة في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أعلنت شرطة دبي عن إيقاف تقديم الخدمات الحضورية في ستة مراكز شرطة على مستوى إمارة دبي، مع بداية العام المقبل، بشكل تدريجي، مع الإبقاء على تقديمها في ثلاثة مراكز شرطية، هي: القصيص، والموانئ، والبرشاء.

وقال مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن «هناك خطة ممنهجة، لوقف الخدمات الحضورية بتلك المراكز وفق جدول زمني دقيق، يبدأ بمركزي شرطة نايف والمرقبات، ابتداء من الثاني من يناير 2020، ومركز شرطة الرفاعة يوم 15 من يناير المقبل، ومركز شرطة جبل علي في الأول من فبراير، ومركز شرطة الراشدية في 15 من فبراير، ومركز شرطة بردبي في الأول من مارس».

وأشار إلى أن قرار إيقاف الخدمات يأتي ضمن خطة مُسبقة في شرطة دبي، لتحقيق هدفين: أولهما تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخفض نسبة المراجعين في مراكز تقديم الخدمات بنسبة 80% بحلول 2020، فيما الهدف الثاني والخاص بشرطة دبي يتمثل في تحقيق صفر في عدد المراجعين.

وأوضح أن إيقاف الخدمات في المراكز الستة جاء ضمن خطة مدروسة، مبيناً أن من سيحضر للتقديم على أي خدمة في مراكز الخدمة لن يتم رده، وإنما سيتم توجيهه نحو تنفيذ الخدمة إلكترونياً، من خلال القنوات الذكية بالموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتطبيق الشرطة الذكي.

وأفاد بأن الخدمات الـ15، التي سيتم إيقافها، هي: طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، طلب تسليم معثور، طلب استلام معثور، طلب تقرير حادث مروري دون إصابات، طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، طلب إصدار بدل فاقد لتقرير حادث مروري، طلب استعلام ودفع المخالفات المرورية، طلب فك حجز مركبة، طلب دفع بدل حجز مركبة، شهادة بحث الحالة الجائية، شهادة فقدان، شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، شهادة لمن يهمه الأمر، طلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة موقوف.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، العميد خالد الرزوقي، إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها، متوافرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي، سواء عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد، و«IOS»، ومن خلال مراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومراكز «درايف ثرو»، التي تقدم خدماتها إلى السائقين على الطرق، ومراكز «ووك إن»، التي تقدم خدماتها في المناطق السياحية ومراكز التسوق، مؤكداً جاهزية شرطة دبي لتقديم الخدمات لمتعامليها بطريقة ذكية.

إلى ذلك، قال مدير مركز شرطة بردبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، إن المتعاملين، الذين يحتاجون إلى الخدمة حضورياً، سيتم تحويلهم من مراكز الشرطة التي توقفت عن تقديم الخدمات فيها إلى المراكز الثلاثة، التي ستواصل تقديم الخدمات حضورياً، إذ سيحول متعاملو مركزي الراشدية والمرقبات إلى مركز شرطة القصيص، فيما سيتم تحويل متعاملي مراكز بردبي والرفاعة ونايف إلى مركز شرطة الموانئ، وأخيراً سيتم تحويل متعاملي مركزي جبل علي إلى مركز شرطة البرشاء.

توزيع جغرافي وسكاني

أفاد مدير مركز شرطة القصيص، العميد يوسف العديدي، بأن اختيار مراكز: القصيص، والبرشاء، والموانئ، للاستمرار في تقديم الخدمات الحضورية، استند إلى دراسات حول الكثافة السكانية والموقع الجغرافي، وقدرة المراكز على استيعاب تقديم الخدمات الحضورية المحولة من المراكز الأخرى.

وأوضح أن مركز شرطة القصيص يقع شمال إمارة دبي، فيما يقع مركز شرطة البرشاء بوسط الإمارة، وأخيراً مركز الموانئ بجنوبها، وهذا يعني القدرة على تغطية جميع مناطق إمارة دبي.

مركز 901 للمعاملات

قال مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، إن «شرطة دبي ستبدأ في تفعيل مركز الاتصال 901، بحيث يصبح جاهزاً لإنهاء المعاملات للمتعاملين هاتفياً، بما يحقق توجهات شرطة دبي لخفض أعداد المتعاملين، وإيقاف تقديم الخدمات في المراكز».

وأشار إلى أن شرطة دبي سبقت هذه الخطوة بوقف تقديم الخدمات المرورية يدوياً، سواء بالإدارة العامة للمرور أو مراكز الشرطة وحققت نتائج ممتازة، لذا تقرر وقف تقديم خدمات مراكز الشرطة حضورياً.