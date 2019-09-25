4 ملايين ساعة عمل بمشروع النفق العميق في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي أن إجمالي العمل في مشروع النفق الاستراتيجي العميق لتصريف مياه الأمطار، بلغت أربعة ملايين ساعة عمل، بمشاركة مهندسين مواطنين، وباستخدام آلتين عملاقتين للحفر النفقي، تعدان الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، في بيان، أمس، إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ومن أبرز الأنفاق المتخصصة في العالم، بكلفة بلغت 2.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن من المقرر أن يُنجز في سبتمبر من العام المقبل، قبل شهر من انطلاق معرض «إكسبو 2020» العالمي.

وأضاف أن المشروع، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 65%، مؤكداً أنه يعتبر أحدث تطوير للبنية التحتية بالإمارة بأفضل التقنيات، لتكون دبي واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.

وقال الهاجري إن المشروع الكبير سيكون له أثر كبير في تطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار أو المياه الجوفية، لمنطقة مدينة آل مكتوم بشكل عام، ومنطقة مشروع إكسبو ومدينة المطار بشمل خاص.

من جانبه، أوضح مدير إدارة مشروعات الصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس فهد العوضي، أن مراحل العمل شهدت وصول ماكينة الحفر النفقي العملاقة بنجاح إلى التقاطع الثامن بشارع الشيخ زايد، حيث سيتم استخراجها وتفكيكها وإعادة تجميعها لتتحرك من التقاطع السابع، لتبدأ المرحلة النهائية من الدفع النفقي، وحتى الوصول إلي محطة الضخ الرئيسة، التي تقع في الأرض التي تم استصلاحها في البحر، مقابل موانئ دبي العالمية، ومن المتوقع الوصول إليها في أوائل العام المقبل.

وقال إن طول المشروع بلغ 10 كيلومترات ونصف الكيلومتر، حيث يخدم مساحة قدرها 490 كيلومتراً، بما فيها منطقة إكسبو، بما يجعله الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، ويستمر العمل في مهمتين، الأولى حفر النفق، الذي وصل إلى نحو 4.5 كيلومترات حتى الآن، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام نحو 55 ألف قطعة إسمنتية في النفق، وزن كل منها طنان، مع تركيب حلقات معدنية ضخمة يبلغ عددها 4400 حلقة، تضمن حصانة وقوة النفق العميق.