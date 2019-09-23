بالصور.. احتفالية لإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز على احدى شوارع أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان، إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والسفير السعودي لدى الدولة تركي الدخيل السفير السعودي، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.