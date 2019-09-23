«الأرصاد»: عاصفة مدارية وسط بحر العرب «لن تؤثر في الدولة»

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن خرائط الطقس تشير إلى تشكّل منخفض مداري في شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية، وموقعه عند خط عرض 20 درجة شمالاً وخط طول 69.0 درجة شرقاً، لافتاً إلى أن هذا المنخفض يتحرك بسرعة 15 كم/‏‏‏‏س، وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض بـ45 -55 كم/‏‏‏‏س، تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز تعمق وتحرك المنخفض المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى وسط بحر العرب خلال الـ24 ساعة المقبلة، على أن يستمر تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية خلال الساعات 48 المقبلة.

وشدد المركز على أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة، خلال الثلاثة أيام المقبلة، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة. وناشد الجميع متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.

ولفت المركز إلى تعرض الدولة لتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لتسود أحوال جوية مستقرة في الأيام المقبلة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، مع ظهور السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، بينما يكون رطباً ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، خصوصاً على المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تصبح الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً ومغبراً وغائماً جزئياً، مع ظهور بعض السحب على المناطق الشرقية، أحياناً.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس يوم الخميس المقبل صحواً ومغبراً وغائماً جزئياً، خصوصاً على المناطق الشرقية، على أن تبقى الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية، تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً لتكون مثيرة للغبار، فيما تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏س.