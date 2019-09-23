المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحديث

قالت متعاملة مع بنك دبي الإسلامي إنها سددت مبكراً المتبقي عليها من تمويل سيارة، وطلبت من موظف البنك تحديث بياناتها لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فأكد لها أن ذلك يستغرق أسبوعين. ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع إلا أن التقرير الائتماني لها مازال يُظهر وجود تمويل قائم للسيارة ومفعل حتى الآن.

كتب

رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسي، لم توفر مدارس شهيرة في أبوظبي كتباً مهمة لطلبتها، مثل الأحياء والفيزياء، الأمر الذي يؤثر في تحصيلهم لهذا الفصل.

حساسية

قالت امرأة عربية إنها تعرضت لالتهاب شديد في رأسها ورقبتها، بسبب صبغة شعر وضعتها عاملة في أحد الصالونات، من دون أن تأبه لأهمية القيام باختبار الحساسية للصبغة قبل وضعها، مطالبة الجميع بتوخي الحذر، إذ استغرق علاجها أكثر من ثلاثة أسابيع.

إيجاري

قال متعامل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه حاول مع وكيل مالك وحدة سكنية إنجاز عقد «إيجاري» عبر تطبيقها الذكي، لكن التطبيق رفض رقم الهاتف المسجل لدى الدائرة، فقدم شكوى، وبعد أسبوع ردّت الدائرة بـ«ضرورة إدخال رقم الهاتف نفسه» الذي يرفضه التطبيق، وحتى الآن لا حل للشكوى، وعندما توجّه إلى مركز «خدمة المتعاملين» للمساعدة، فوجئ بأن الموظفين ليس لديهم علم عما إذا كان يمكن إنجاز «إيجاري» عبر التطبيق.

رسوم

اشتكى قراء من ارتفاع رسوم تسجيل عقود الإيجار الجديدة للشقق السكنية في أبوظبي، إذ تزيد على 500 درهم، وطالب المتعاملون بتخفيضها، خصوصاً أنه يتم تحصيلها سنوياً مع تجديد عقد الإيجار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com