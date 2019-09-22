تحذير هام من "الوطنية للانتخابات" لمرشحي "الوطني"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حذرت اليوم اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، من استعمال اسم القبلية أو العائلة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية الخاصة بهم ضمن سعيهم لحث الناخبين للتصويت لهم، وذلك استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (47) من الفصل السادس من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تنظم أحكام وضوابط الحملات الانتخابية.

وجددت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تنظيم عملية انتخابية في جو تسوده الوطنية ورفع اسم الإمارات، والابتعاد عن استخدام ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والقبلية والعرقية لحث الناخبين للتصويت إلى مرشحين محددين.

وبينت أن هذا التصرف من بعض المرشحين أو مؤيديهم يتعارض مع الشفافية والدقة التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في تنظيم عملية انتخابية تسعى إلى ترسيخ مبدأ أن صوت الناخب أمانة، ومنحه لمن يستحقه واجب وطني، كما بينت أنه يعد مخالفاً للتعليمات التنفيذية التي تؤكد على أن تحافظ الحملات الدعائية للمرشحين على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.

وبينت اللجنة أنه نتيجة لملاحظة توجه بعض المرشحين بشكل مباشر أو من خلال المؤيدين لهم لاستخدام اسم العائلة والقبيلة، فقد اتخذت إجراءات بحق مجموعة من المرشحين الذين استعملوا هذه الشعارات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (47) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.