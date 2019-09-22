انطلاق التصويت في "انتخابات الوطني" بالخارج وسط إقبال لافت‎

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

انطلقت منذ الصباح الباكر عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث توافد المواطنون المقيمين في الخارج على المراكز الانتخابية في سفارات الإمارات حول العالم.

واستقبلت سفارة الدولة في نيوزيلندا، أول مواطن يدلي يصوته في الانتخابات، حيث كانت أول مركز انتخابي يفتح أبوابه للناخبين، وفق فروق التوقيت العالمي، فيما توالى فتح المراكز الانتخابية في الدول الأخرى تباعا.

وافتتح سفراء الإمارات، المراكز الانتخابات في الموعد المقرر في الساعة الثامنة صباحا، وأدلى ممن له حق التصويت، بصوته، فيما شهدت الساعات الأولى اقبالا من المواطنين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي.

وأكدت سفارات الدولة في الخارج عن جاهزية المراكز الانتخابية لاستقبال المواطنين المقيمين في الخارج، للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتقديم التسهيلات كافة لسير على العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

ونبهت إلى أربعة إرشادات رئيسية وإلزامية، هي ضرورة تأكد الناخبين من وجود أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية قبل الحضور إلى مقر البعثة الدبلوماسية، وثانيا إحضار بطاقة الهوية الإماراتية وتكون سارية المفعول، للتمكن من المشاركة في التصويت وثالثا الحضور الشخصي إذ يحظر التصويت بالوكالة، ورابعا الاطلاع على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019.

وأعلنت سفارة الإمارات في نيوزيلندا منذ قليل اغلاق المركز الانتخابي، فيما من المقرر أن يكون المركز الانتخابي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية آخر المراكز الانتخابية التي تغلق، وذلك وفقاً لفروق التوقيت العالمي.