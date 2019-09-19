«طرق دبي» تعتمد خطتها الاستراتيجية «2019 ـــ 2023»

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة، مطر الطاير، الخطة الاستراتيجية المُحدّثة (2023 – 2019).

وقال الطاير إن تحديث الغايات الاستراتيجية، يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشروعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، والعمل على تحقيق الرفاهية والسعادة لمجتمع وزوار إمارة دبي.

وأكد أن الهيئة حدثت خطتها الاستراتيجية، بما يتواءم مع الأجندة الوطنية، وخطة دبي لعام 2021، والتوجهات العالمية والمستقبلية بمجال النقل والطرق، كما تم عكس التوجهات والأهداف المتعلقة بمبادئ دبي الثمانية، ووثيقة الخمسين، ورسالة الموسم بالخطة، وتضمنت الغايات الاستراتيجية للهيئة غاية «دبي الذكية»، الرامية إلى تحقيق الريادة في التحول الرقمي، وأن تكون الهيئة قائمة على بيانات التنقل، وغاية «تكامل دبي» القائمة على تحسين التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط العمراني، وجعل أنظمة النقل والطرق صديقة للجميع.

وتابع أن الاستراتيجية تعزز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وغاية «إسعاد الناس» التي تهدف إلى تحقيق الريادة في إسعاد الناس، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وغاية «انسيابية التنقل للجميع» التي تتضمن تشجيع التنقل المشترك والنقل الجماعي، وتطوير وتحسين شبكة وأنظمة وحلول ذكية مستدامة للطرق والنقل، وإدارة متطلبات الازدحام المروري، وتطوير تشريعات وسياسات فعالة للنقل والطرق والمرور.