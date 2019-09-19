وزير العدل يوقع وثيقة المليون متسامح

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

وقع وزير العدل، سلطان سعيد البادي، أمس، على «وثيقة المليون متسامح»، وهي مبادرة أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية، ضمن نشاط معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وشهد إطلاقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث قام سموه بالتسجيل في الوثيقة، التي تتبنى رسالة «أن يكون الفرد متسامحاً مع نفسه، ومع من حوله، ومع مجتمعه لأن في التسامح حياة»، وهي مبادرة إنسانية عالمية تدعو الجماهير المستهدفة إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح.

وأكد البادي، خلال استقباله لجنة التوقيع، الرؤية المتميزة ونهج التسامح الذي أصبح مرادفاً لاسم دولة الإمارات، دولة السعادة والتسامح والتميز والريادة والإنجازات الحضارية، مشيراً إلى أن السعادة والتسامح والتميز من عناصر التفوق والريادة في السنوات المقبلة، وأسلوب عمل يومي في وزارة العدل.