الشحي يسعى إلى محاسبة من يستغل عمله علناً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قدّم المترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي، راشد عبدالله الشحي، برنامجاً انتخابياً تضمّن محاور عدة، منها محور يتعلق بمحاسبة كل مقصر استغل وظيفته لمصالحه الشخصية، والحد من أسعار الإعلانات على الـ«سوشيال ميديا».

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم» إنه سعى من خلال برنامجه الانتخابي إلى تقديم محاور جريئة، وتختلف عن البرامج الانتخابية لبقية المرشحين، بهدف مواكبة الواقع وتطلعات وآمال المواطنين، ولفت إلى أنه يسعى للمطالبة بمحاسبة كل مقصر ومهمل استغل وظيفته لمصالحه الشخصية، كما يسعى لإيجاد حد ووضع آلية لتحديد أسعار الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن أسعار الإعلانات التي ينشرها البعض تصل أسعارها إلى مبالغ خيالية وباهظة.

وأوضح أنه سيسعى للمطالبة بتوفير وظائف للمواطنين من ذوي اللياقة الضعيفة، الذين يعتبرون من الفئات التي يصعب عليها الحصول على الوظائف ويتم رفضها في معظم الدوائر، نظراً إلى ضعف اللياقة البدنية والصحية، وتابع أنه سيسعى لوضع حل لهذه الفئة التي أصبحت لا تحتمل الوظائف المرهقة والطويلة.

وأضاف أنه سيعمل على إنشاء صندوق يهتم بشكاوى المواطنين العاملين في جميع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، وربط صندوق الشكاوى بجهات رسمية من أجل متابعة الشكاوى والحد من تعرض العملاء والموظفين لظلم لبعض مسؤولي الدوائر.

وأشار إلى أنه سيطالب بإنشاء صندوق لدعم المواطنين يكون في خدمة المجتمع، وتسهم فيه الحكومة والتجار والمؤسسات الربحية، من أجل خدمة المواطن في جميع المجالات، منها الإسهام في رسوم توصيل الكهرباء، والمساعدة على الزواج، وحتى نقلل التكاليف والأعباء المالية عن المواطن.