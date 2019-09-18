المصدر: الامارات اليوم

مناهج

قال ذوو طلبة في مدارس خاصة إن أبناءهم لم يستلموا بعض الكتب الدراسية، مثل العلوم والإنجليزي والرياضيات، الأمر الذي تسبب في تأخرهم عن الدراسة لنحو أسبوعين، مطالبين وزارة التربية والتعليم بإجراء زيارات ميدانية والاطلاع على سير العملية التعليمية.

اصطفاف

اشتكى قراء يرتادون مركز «سيتي سنتر عجمان»، من اصطفاف سيارات المستهلكين بصورة عشوائية، خصوصاً وقت الظهيرة، أمام المواقف القريبة من البوابات الرئيسة، ما يمنعهم الوقوف فيها.

تسجيل

قال قراء إنهم يجدون صعوبة في تسجيل مركباتهــــــم بنظــــــام التعرفة المـــــرورية الجـــديد في أبوظبي، مشــــــــيرين إلى أنهـــــــــم كلـــــما حــــــــاولوا التسجيل تظهر لهم رسالة تفيد بحدوث خطأ، وطلب إعادة المحاولة مرة أخرى.

تعفن

أكد مستهلك في الشارقة أنه اشترى علبة جبن قابل للتدهن من أحد المحال التجارية، وعند فتحها وجد أن جزءاً كبيراً منها متعفن، وبقراءته تاريخ صلاحيتها وجده ينتهي بعد يوم واحد.

مطار

أثنى مسافرون عبر مطار الشارقة الدولي على الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين، خصوصاً كبار السن والأطفال، وتخصيص كاونترات لإنجاز معاملاتهم في وقت قصير.

تعقيم

دعا قراء الجهات المعنية إلى مراقبة صالونات الحلاقة الرجالية، للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة العامة، بعدما لاحظوا أن أجهزة التعقيم التي توضع فيها أدوات الحلاقة تكون مطفأة معظم الأوقات أو أنها لا تعمل. كما أن عدداً من الحلاقين يحتاج إلى التدريب على النظافة الشخصية، وضرورة غسل الأيدي قبل البدء في الحلاقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com