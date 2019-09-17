60 % من الناخبين في انتخابات 2019 من الشباب

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور سعيد الغفلي، خلال الحلقة الشبابية التي عقدت، أمس، بمركز شباب الشارقة، دور الشباب في التمكين السياسي، مشيراً إلى أن أصواتهم تمثل أكثر من 60% من أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات 2019، لتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتعزيز مسيرة التنمية السياسية، التي تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي، وحتى يكونوا مساهمين في عملية صنع القرار.

وأكد الغفلي أن المشاركة الفاعلة للشباب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، سترسخ قيم المشاركة ونهج الشورى بين شريحة الشباب، وتسهم في الوقت ذاته في إيصال أعضاء قادرين على تمثيل الشباب، ونقل صوتهم، والإسهام في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، والعمل على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في تأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، الذين تتواصل بعطاءاتهم مسيرة الإنجازات والتميز التي تسعى إلى تحقيقها دولة الإمارات في جميع المجالات، مبيناً أن عدد المتطوعين بلغ 2000 متطوع ومتطوعة.

من جهته، أكد رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، المستشار عيسى سيف حنظل، أهمية المشاركة السياسية لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية متطلباتهم بإيصال صوتهم من خلال المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن عدد المرشحين من الشارقة بلغ 114 مرشحاً ومرشحة، منهم 29 من الإناث و75 من الذكور، ومنهم 26 من الشباب مرشحين للعضوية من العدد الكامل للمرشحين في الإمارة، ويشكلون نسبة 23% من العدد الكلي للمرشحين، مبيناً أن خمسة مرشحين انسحبوا من الانتخابات.

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