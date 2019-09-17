18 دار عبادة في أبوظبي تتسلم رخصها الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتزم دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، تسليم رخص دور العبادة القائمة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 18 داراً، وذلك خلال حفل سيقام يوم الأحد المقبل، تحت شعار «دعوة للتآلف»، وذلك بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وفقاً للقرار رقم «57» لسنة 2018، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأكدت الدائرة أن الحفل الذي سيحضره نحو 250 من القيادات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية، علاوة على رجال أعمال وإعلاميين، يعكس المساعي التي تنتهجها إمارة أبوظبي، نحو تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية.