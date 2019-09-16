شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى خفض السرعات خلال الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تشكل الضباب، المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما قد ينجم عنه من تدنٍّ للرؤية.

وحثت السائقين على الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقوف وعدم السير في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

وأكدت ضرورة الالتزام بمضمون الرسائل الإرشادية التي يتم بثها من خلال الكبائن الذكية، والاسترشاد بالعلامات الأرضية البيضاء على الطريق أثناء تشكل الضباب، ومتابعة الإرشادات التي تبثها شرطة أبوظبي.