«الإمارات الإسلامي» ينضم لخدمة تقسيط المخالفات المرورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اتفقت شرطة أبوظبي مع مصرف الإمارات الإسلامي على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وتم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة، بحيث يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان «بطاقة مغطاة» صادرة من البنوك الخمسة المشتركة في تقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية، وهي: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي. وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.