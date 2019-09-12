انسحاب مرشح في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

كشفت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن انسحاب أحد المرشحين من خوض الانتخابات، مبينة في الوقت ذاته أن هناك إقبالاً جيداً، لتقديم طلبات اعتماد الخطط الدعائية لكل المرشحين.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تلقي طلبات المقار الانتخابية، واعتماد تقديم التوكيلات من المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، وهي أن يكون ضمن الهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها المرشح، موضحة أن آخر موعد لتلقي طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن الحملات الإعلانية مستمرة، حتى الرابع من أكتوبر المقبل.