«الوزاري للتنمية» يناقش ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد، صباح أمس، بوزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله، وذلك في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات.

واستعرض المجلس وناقش عدداً من القرارات والقوانين في الشؤون التشريعية، منها مناقشة مشروع قرار في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، الهادف إلى ضبط الخدمات المقدمة في هذه المراكز وتحسينها، وتفادي أي ممارسات خاطئة، إلى جانب تحقيق الفائدة المرجوة ضمن إطار تشريعي يساعد على تعزيز الصحة العامة في المجتمع.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس مقترح استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020، واستعرض توصيات المجلس الوطني الاتحادي في عدد من الموضوعات، منها موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، وموضوع الأخطاء الطبية، وموضوع الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل.

كما ناقش المجلس في الشؤون التنظيمية، تعديل تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

واطلع المجلس أيضاً خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، التي اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية 2018، والتقرير السنوي لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2018، وتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2019، وتقرير الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، واجتماع الدورة العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب، إلى جانب تقرير الاجتماع السنوي الـ44 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.