800 ألف رحلة لـ «تاكسي دبي» خلال شهرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة «تاكسي دبي»، الدكتور يوسف محمد آل علي، أن المؤسسة عززت أسطول مركباتها المتوافر في مباني مطارات دبي، ليصل إلى أكثر من 4000 مركبة من المركبات العائلية المخصصة لنقل المسافرين، ومركبات تاكسي النساء والعائلات، ومركبات الليموزين والمركبات الخاصة بنقل أصحاب الهمم، وأن المؤسسة نفذت أكثر من 800 ألف رحلة للقادمين عبر مطارات دبي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، أي بواقع أكثر من مليون راكب، فضلاً عن استقبال المتعاملين بالهدايا الرمزية، احتفالاً بعودتهم الى أرض الدولة، ولمشاركتهم أجواء الصيف، الأمر الذي يرفع معدل رضاهم، ويحقق غايات هيئة الطرق والمواصلات المتمثلة في إسعاد الناس، وتميز هيئة الطرق والمواصلات.

وأشار إلى أن المؤسسة شكلت فريق دعم لإدارة الطوارئ في مناطق تقديم خدمات مركبات الأجرة، ومتابعة استقبال الزوار وتسهيل تنقلهم، خصوصاً المتعاملين من فئة أصحاب الهمم، إضافة إلى توسعة خطوط انتظار المتعاملين لمركبات الأجرة، ومضاعفة عددها لتقليل وقت انتظار المتعامل، مؤكداً أن مطارات دبي تعد الواجهة الأمامية والحضارية الأولى لزوار الإمارة، الأمر الذي يجعل المؤسسة تبذل كل مساعيها لتنفيذ أرقى معايير استقبال المسافرين بخدمة تشغيل مركبات الأجرة بشكل متميز وراقٍ.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات توفر شبكة تنقل متكاملة، منها الخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة المطار المبنى «1»، ومحطة المطار المبنى «3»، إلى جانب 1625 حافلة مواصلات عامةـ تخدم جميع مناطق دبي بما فيها مناطق المطارات.

«المؤسسة» عززت أسطول مركباتها في المطارات.