«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال «سبتمبر»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي خلال شهر سبتمبر الجاري، خصوصاً في النصف الثاني منه أثناء الليل.

ولفت المركز إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً في الـ23 من هذا الشهر، بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وذكر المركز أن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف تدريجياً، مع استمرار تعرض البلاد أحياناً لموجات حارة وجافة، نتيجة لتكون منخفضات حرارية صحراوية وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة الغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، لكن بمعدل تكرار أقل مقارنة بالشهرين السابقين.

وقال: «تظل المناطق الشرقية من الدولة، خصوصاً الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، ما يجعل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر».

وأضاف: «تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أغسطس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ‬ونتيجة لذلك تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة في ساعات آخر الليل، والصباح الباكر».

ولفت المركز إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال هذا الشهر يراوح بين 32 و34°م، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 38 و41 درجة، و«الصغرى» ما بين 26 إلى 28، فيما سجلت أعلى درجة حرارة خلال شهر سبتمبر، عام 2016 في مخيرز، حيث بلغت 51.1 درجة، بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015، حيث بلغت 16.5 درجة.

‪ ويصل متوسط سرعة الرياح في هذا الشهر إلى 11 كم/‏‏‏ساعة، بينما يصل متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 20 و29%.

وكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية، في 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 يوم ضباب، و12 يوم ضباب خفيف.

«تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس».