خطا جديدا للحافلات يعمل ليلا بين المدينة العالمية والراشدية

المصدر: الامارات اليوم - دبي

تسير هيئة الطرق والمواصلات، يوم الأحد الأول من سبتمبر خطاً ليلياً جديداً للحافلات العامة يعمل بين المدينة العالمية ومحطة الراشدية للحافلات وذلك بين الساعه 10 مساءا و 5 صباحا.

وأجرت مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة تحسينات على الخدمة في 11 خطاً آخر ، وذلك لتعزيز شبكة الحافلات العامة في الإمارة.

وأطلقت المؤسسة المواصلات العامة على الخط الجديد، رقم (N30)، لينطلق من محطة المدينة العالمية سوق التنين (2) ليصل إلى مبنى مطار دبي الدولي (2) عبر محطة مترو الراشدية،

وستقوم الهيئة كذلك ابتداء من التاريخ ذاته بإجراء تحسينات على مواعيد 11 خط للحافلات تشمل (11A)، (24)، (34)، (50)، (56)، (95)، (95A) (96)، (F53) (X25) و(N55)، الذي يعمل ايضا في الفترة الليلية.

وأوضحت الهيئة إنها تحرص دائما على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة وتعمل باستمرار على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملا مع وسائل المواصلات العامة الأخرى، التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري وذلك بهدف جعل هذه الوسائل الحديثة هي الخيار الأمثل للتنقل في إمارة دبي.