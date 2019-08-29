«الإمارات الدبلوماسية» تستقبل 80 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في عامها الأكاديمي الخامس، 80 طالباً وطالبة، مسجلة أكبر عدد من الطلبة المنتسبين منذ إنشائها. واستقبلت الأكاديمية الدفعة الخامسة من طلبة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة من طلبة برنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

ونظمت الأكاديمية فعاليات الأسبوع التعريفي، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم نبذة للطلبة الجدد حول دبلوماسية القرن الـ21، واستعراض أبرز تحديات الجغرافيا السياسية إلحاحاً في العصر الحديث، كما تم تعريفهم الى مرافق الأكاديمية، وتزويدهم بتفاصيل التخصصات التي التحقوا بها.

كما تضمنت الفعاليات نظرة عامة على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وأقسامها، وكذلك تقديم أعضاء الهيئة التدريسية في الأكاديمية. ويوفر برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، الذي تقدمه أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، لدبلوماسيي المستقبل ما يلزمهم من الأدوات والأفكار والرؤى اللازمة لمواجهة التحديات التي فرضتها الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، باعتبارهم أفضل من يمثلون دولتهم في قطاعات متعددة. أما برنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية فهو برنامج إضافي للطلاب الذين أكملوا دبلوم الدراسات العليا، ويتيح لهم الفرصة لتعزيز معرفتهم بالقضايا العالمية والإقليمية والبناء عليها، خصوصاً تلك التي تتعلق بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل.