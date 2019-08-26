شرطة أبوظبي تدرب 25 طالباً على صيانة الطائرات وإصلاحها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفلت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية بمقر الإدارة بتخريج 25 طالباً وطالبة في جامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، أكملوا دورة تدريبية مدتها سبعة أسابيع في قسم صيانة وإصلاح الطائرات.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وبناء وتطوير كفاءاتهم من خلال دورات تخصصية تركز على الجانبين الفني والعملي.

وأضاف البلوشي أن الهدف من تدريب وتأهيل الطلبة هو دعمهم وتهيئتهم وإعدادهم لسوق العمل، وإتاحة الفرصة لهم لإتقان المهام الوظيفية، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم باحترافية، وعلى أكمل وجه، عند التحاقهم بسوق العمل، فضلاً عن أن التدريب العملي يعد متطلباً أساسياً من متطلبات التخرج.

وأشار إلى أن الكوادر الإماراتية أثبتت أنها موضع ثقة، وقادرة على حمل لواء العمل في مختلف المجالات والميادين، وعلى كل الصعد، وبذل جهود مضاعفة في أداء واجباتها. كما أنهم يمتلكون من الثقافة والمعرفة وقوة التحمل والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار، ما يعينهم على المشاركة في مسيرة البناء والتطوير ورد الجميل للوطن.