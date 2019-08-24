توعية أمنية لموظفي بلدية الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، ورشة عمل بعنوان «الظواهر الأمنية المقلقة» لموظفي إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة بمقر إدارتهم، وذلك على مدار أسبوعين، وبمعدل ورشتين أسبوعياً، بهدف نشر الوعي الأمني بين الموظفين، حرصاً منها على تعزيز وبسط الأمن والأمان، على مستوى إمارة الشارقة.

وقدم الورشة، التي استهدفت 140 موظفاً في البلدية، رئيس قسم توعية المجتمع في شرطة الشارقة، المقدم محمد حسن المناعي، والمحاضر المعتمد بالإدارة، المساعد أول حسن مال الله، وتناولت شرحاً مفصلاً حول مفهوم الأمن وأثره في استقرار المجتمع، والبيئة الآمنة، وأنواع الأمن وتطبيقاته بمختلف الصور.