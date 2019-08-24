خدمة مجانية في محطة الجداف البحرية لنقل الركاب إلى خطوط المترو

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

وفرت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة جديدة لنقل الركاب مجاناً من محطة النقل البحري في الجداف إلى محطة المترو.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»: «إن المؤسسة وفرت الخدمة لمرتادي المحطة التي تعد محطة متكاملة، كونها وسيلة ربط مهمة بين كل وسائل النقل الجماعي البرية والبحرية، حيث تمكن الركاب من استخدام محطات المترو والحافلات لاستكمال خط رحلاتهم في المناطق المختلفة، الأمر الذي يحقق عملية التكامل بين وسائل النقل الجماعي المختلفة».

وأشار بهروزيان إلى أن الخدمة تتوافر يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى منتصف الليل، حيث يتم نقل الركاب بعربات «البوغي» الشبيهة بتلك المستخدمة في المساحات الخارجية في حرم الفنادق، لافتاً الى أن وجود رصيف ممتد بين محطة الجداف للنقل البحري ومحطة مترو خور دبي الواقعة في محيطها سهل إمكانية استخدام العربات.

وقال بهروزيان: «إن محطة الجداف يمكن الوصول إليها براً عبر المعبر التجاري، فيما يمكن الوصول إليها بحراً عبر محطة دبي فيستفيال سيتي للنقل البحري».

من جانب آخر، استعرض بهروزيان أهمية محطة دبي فيستيفال سيتي للنقل البحري التي تم تدشينها بحلتها الجديدة في مايو الماضي، لتكون محطة نموذجية لكل محطات النقل البحري المزمع إنشاؤها.

وفي الإجابة عن سؤال عن سبب تطوير محطة دبي فيستيفال سيتي للنقل البحري، قال بهروزيان: «ارتفع عدد ركابها من 42 ألفاً و863 راكباً في 2016 إلى 187 ألف راكب في 2017، ثم ارتفع بنسبة 24%، ليصل إلى 245 ألف راكب خلال العام الماضي».

وعدّد بهروزيان أهم المزايا التي تميز محطة دبي فيستيفال سيتي للنقل البحري فقال إن مبناها المكيف يتسع لأكثر من 25 راكباً، وإنها تعد من المحطات الذكية الأولى من نوعها، إذ توفر الأجهزة التقنية الموجودة في المحطة جميع المعلومات الآنية وجداول تشغيل رحلات النقل البحري وحالة الطقس.

وتابع بهروزيان أن المحطة توفر الركن الذكي على متن فيري دبي، الذي يعد أول مركز ذكي عائم في وسائل النقل بالمنطقة، ويقدم خدماته بخمس لغات.

وأوضح أن تأسيس المحطة جاء في تنفيذ خطة شاملة وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، التي يقدر عدد مستخدميها بأكثر من 14 مليون راكب سنوياً.

55 محطة بحلول 2020

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطة لتطوير قطاع النقل البحري، تشمل إنشاء سبع محطات جديدة للنقل البحري في الخليج التجاري وقناة دبي المائية والمناطق الساحلية، ليرتفع عدد محطات النقل البحري في الإمارة إلى 55 محطة بحلول 2020. وتتضمن الخطة تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وخطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط في قناتي الخليج التجاري ودبي المائية.