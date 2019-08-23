جامعة زايد تستقبل 1700 طالب وطالبة جدد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت جامعة زايد في حرميها، بكل من أبوظبي ودبي، الطلبة الجدد بمرحلة البكالوريوس في العام الجامعي الجديد، البالغ عددهم نحو 1700 طالب وطالبة، انتقلوا إليها من المرحلة الثانوية، وذلك في حفلين منفصلين للطالبات، الأول بحرم الجامعة في دبي، والثاني بحرم الجامعة في أبوظبي، وتبعه حفل للطلاب في مبنى الطلاب.

وشهد مدير الجامعة، الدكتور رياض المهيدب، الفعاليات بحضور نائبه الدكتور مايك ويلسون، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وقال المهيدب إن جامعة زايد بيئة تعليمية فريدة، تأخذ بأفضل المعايير العالمية، وتضم مرافق وخدمات بنى تحتية متطورة وصديقة للبيئة، كما تتوافر فيها تسهيلات متكاملة لدعم جميع الطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم، فضلاً عن استخدامها آخر التقنيات التعليمية التي تخدم التحصيل الدراسيّ والأنشطة العلمية والبحثية، وتيسر عملية التعلّم بأساليب تواكب التقدم العلمي المتسارع في القرن الـ21.

وأوضح أن الخطط الدراسية للعام الجديد تم تصميمها بحيث ينخرط الطلبة في برامج تستمر لثلاثة فصول دراسية، توفر لهم مختلف المهارات الأساسية، سواء في اللغات أو مهارات التعلم والبحث وريادة الأعمال، إضافة إلى التعرف إلى مختلف الثقافات.

ولفت إلى أن الجامعة بدأت هذا العام في مساق فريد حول السعادة وجودة الحياة، تسعى من خلاله إلى تدريب الطلبة على التعرف إلى خياراتهم، ضمن مسيرة حياتية متوازنة توفر لهم الثقة الذاتية بقدراتهم، ما يوفر لهم بداية قوية في تخصصاتهم التي يختارونها، وفي الوقت ذاته خوض حياة جامعية مثمرة، سواء من ناحية الدراسة الأكاديمية أو من ناحية الأنشطة الطلابية، الثقافية والرياضية والاجتماعية والمجتمعية وغيرها.

وأشار المهيدب إلى أن الجامعة، حريصة على إقامة جسور التعاون والتواصل مع مختلف الجامعات في الشرق والغرب، المتمثلة في برامج التبادل الطلابي والثقافي والمبادرات المشتركة، معرباً عن تطلعاته لمشاركة الطلبة الجدد زملاءهم من الدفعات التي سبقتهم في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الثقافية والرياضية والمبادرات المجتمعية التي تنظمها الجامعة سنوياً، إضافة إلى فرص التدريب على القيادة وريادة الأعمال والعمل الجزئي والأعمال التطوعية ضمن الجامعة وخارجها، ما يضيف الكثير إلى تجربتهم التعليمية. ولفت إلى أن الجامعة وضعت نظام «الشارة الذكية»، لتسجيل مختلف الأنشطة الإضافية التي يقوم بها طلبتها خلال سنوات الدراسة، ما يتيح لهم الاستفادة منها عند تقدمهم لفرص العمل المختلفة بعد التخرج.