«الدفاع المدني» تطلق مبادرة «السلامة في وسائل النقل»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، مبادرة «السلامة في وسائل النقل البري والبحري»، المنبثقة من حملة التوعية «وقايتك هدفنا»، بهدف تعزيز الحماية والسلامة في وسائل النقل البري والبحري، ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأفاد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، بأن مبادرة «السلامة في وسائل النقل البري والبحري»، تسهم في تطبيق اشتراطات السلامة العامة في وسائل النقل، من خلال دعم أصحاب ومشغلي السفن والقوارب في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل بحري آمنة، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع أثناء الإبحار، أو الوقوف على رصيف الميناء، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب وقائدي المركبات بأخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل بري آمنة تضمن السلامة على الطريق لقائدي المركبات.

وأوضح أن إدارات الدفاع المدني الإقليمية نفذت فعاليات مبادرة وسائل النقل البري والبحري، من خلال تسيير فرق عمل متخصصة وزعت كتيبات توعية على العاملين بالموانئ والسفن ومحطات فحص السيارات، وعلى المراجعين لإدارات ترخيص الآليات والسائقين والمرور والدوريات على مستوى الدولة، إلى جانب بث رسائل التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الكتيبات ورسائل التوعية تضمنت مجموعة من الإرشادات والنصائح لأصحاب السفن والعاملين بها، وقائدي المركبات لحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع اندلاع الحرائق في سفنهم أو مركباتهم، مع تأكيد أهمية توفير وسائل الوقاية من الحريق، وأهمها طفاية حريق في كل مركبة وسفينة، لاستخدامها في أوقات الطوارئ.