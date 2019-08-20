المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنترنت

طالب متعاملون مع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في الدولة، بتمكينهم من إلغاء العقود السابقة المحددة بمدة سنتين، مشيرين إلى أن الشركات قدمت لاحقاً عروضاً أفضل من العروض الملتزمين بها بموجب تلك العقود، لكنهم لا يستفيدون منها، ويضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل باقات أقل.

تذوق

أفاد متسوقون بأنهم شاهدوا، وبشكل متكرر، قيام بعض رواد المتاجر بمد أيديهم وتذوق سلع غذائية، خصوصاً من الفواكه، إذ يأكلون جزءاً منها، ويتركون البقايا بين حبات الفاكهة المعروضة للبيع، لافتين إلى خطورة هذا التصرف من الناحية الصحية، فضلاً عن كونه مثيراً للتقزز.

عطور

جدد قراء شكواهم لتزايد ظاهرة إلحاح مندوبي المبيعات في أكشاك العطور، داخل المراكز التجارية على الزبائن، من أجل تجربة العطور المعروضة للبيع، مشيرين إلى أن الأمر بات يزعجهم كثيراً، ويتعين معه تدخل إدارات مراكز التسوق لضبطه.

تأمين

قال قارئ إنه وجد صعوبة في الحصول على تأمين صحي لابنه، نظراً لأن البرامج التي تقدمها شركات التأمين مصممة للعاملين بالشركات، أو لكل أفراد الأسرة، ولا تتضمن برامج تأمين للأفراد.

بلاستيك

لاحظ قراء زيادة لافتة في أعداد المتسوقين الذين يرفضون استخدام الأكياس البلاستيكية في محال السوبرماركت، ومراكز التسوق، في إطار الحفاظ على البيئة، والاستعاضة عنها بأكياس مصنوعة من القماش يمكن استخدامها بشكل دائم.

لياقة

طالب سكان بإلزام الشركات المشرفة على إدارة المباني السكنية بالصيانة الدورية للأجهزة الموجودة في صالات اللياقة البدنية، داخل هذه المباني، لافتين إلى أنها تتعطل باستمرار، ولفترات طويلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com