"العويس" يكشف أسباب "تفرّد" التجربة الإماراتية في الانتخابات

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد الرحمن العويس، أن التجربة الانتخابية لدولة الإمارات تتسم بالتفرّد وعدم الانسياق وراء تجارب الدول الأخرى، موضحاً أن زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين، بات سمة تعكس النجاح الكبير لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال العويس – في تصريحات صحافية عقب جولة تفقدية قام بها ظهر اليوم للجنة إمارة أبوظبي الانتخابية - :"برنامج التمكين اعتمد على التدرّج في التعامل مع التجربة الانتخابية التي صنعتها دولة الإمارات بما يتناسب مع طبيعتها ومواطنيها، ومن ثم نلاحظ التطور الكبير في التعاطي مع هذه التجربة من انتخابات لأخرى.

وشدد الوزير على أن أكبر دليل على نجاح برنامج التمكين السياسي يتمثل في ارتفاع أعداد الراغبين في الترشح للانتخابات خلال اليوم الأول من فتح باب التسجيل

