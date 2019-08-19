خطة لتحويل 90% من «الليموزين» إلى مركبات خضراء في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع وكالات وشركات السيارات سبل التعاون معها، لدعم خطة الهيئة لتحويل 90% من قطاع الليموزين إلى مركبات خضراء صديقة للبيئة في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2026. ويتمثل دعم وكالات وشركات السيارات في الدولة في توحيد الجهود وضمان توافر أصناف من المركبات تناسب طبيعة أعمال قطاع مركبات النقل الفاخر أو الليموزين.

وقال مدير تنفيذي المؤسسة أحمد بهروزيان، إن الخطة ستساعد في تقليل ما يزيد على 123 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية الضارة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة من التلوث والضوضاء.

وأضاف: «تتبنّى الهيئة النقل الأخضر حلاً مستداماً للتنقل لما فيه من فوائد بيئية ومالية للشركات المشغِّلة لهذه المركبات، بفضل ما يقدمه هذا النوع من النقل من فوائد تؤدي الى تحسين جودة الهواء وإزالة الملوثات من الجو، وتسعى الهيئة للوصول إلى تقديم 1580 مركبة كهربائية و4107 مركبات هجينة، وهذه هي متطلبات تطبيق خطة تحويل 90% من مركبات الليموزين إلى مركبات خضراء بحلول عام 2026». وأكّد بهروزيان أن الهيئة تسعى نحو التنقل الأخضر ومنها مبادرة تحويل 50% من مركبات الأجرة وعددها 10 آلاف و800 مركبة إلى مركبات صديقة للبيئة، وفق خطة بدأت في عام 2016 وحتى 2021، وقد وصلت نسبة التحويل حالياً إلى 28% أي 3400 مركبة حالياً، وهو ما أسهم في تقليل ما يعادل 51 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة.