9 مراكز تستقبل طلبات الترشح لـ «الوطني» غداً

المصدر: أبوظبي ـ وام

تبدأ غداً مرحلة استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى 22 من أغسطس الجاري من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وحدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز لتسجيل المرشحين تم توزيعها في جميع مناطق الدولة.

سيتم استقبال طلبات الترشح في إمارة أبوظبي في كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة، واستاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد.

وفي إمارة دبي تم تحديد قاعة حتا (سي ودي) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة سيتم قبول الطلبات في المجلس الاستشاري، وفي إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان»، في حين سيتم استقبال الطلبات في إمارة أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية، وفي إمارة رأس الخيمة في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي، وفي إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستمارات المتعلقة بتسجيل المرشحين، حيث يستطيع أي راغب في الترشح أن يحصل على الاستمارات واصطحابها إلى مركز التسجيل، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

وأكدت اللجنة أنه يجب على الراغبين في الترشح تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 حتى 22 أغسطس الجاري على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح.

وأوضحت اللجنة أن الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح هي بطاقة الهوية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.

وبينت أن على الموظف العام (الاتحادي والمحلي)؛ الراغب في الترشح تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية حتى الخامس من أكتوبر اليوم المحدد للانتخابات، فيما يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة.

وأمّا بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فيجب تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وفي ما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

وأكدت اللجنة أن على الراغبين في الترشح للانتخابات أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط وهي أن يكون مواطناً، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة، ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

«الوطنية للانتخابات» حدّدت الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لـ«الوطني».