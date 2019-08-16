«بيت الخير» توزع 2065 أضحية على 7228 أسرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكن الفريق المخصص لتوزيع الأضاحي في جمعية «بيت الخير» خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من توزيع 2065 أضحية، استفادت منها 7228 أسرة.

وتبرعت مقاصب دبي، التي تتعاون مع الجمعية سنوياً في تنفيذ هذا المشروع، لحملة أضاحي «بيت الخير» بالبرادات، ودربت فريق الجمعية على أفضل الممارسات في حفظ ونقل اللحوم.

وتوجه مدير عام «بيت الخير» عابدين طاهر العوضي، بالشكر إلى مقاصب دبي، التابعة لبلدية دبي، مشيداً بحسن الأداء، الذي سمح بذبح الأضاحي في مقاصبها وفق أرقى المعايير الصحية والبيئية العالمية.

وأثنى نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي على أداء المتطوعين المشاركين في الحملة، وقال إنهم شاركوا بجهود جبارة في الحملة.

وجرى ذبح الأضاحي تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتم توزيعها وفق المواصفات الفنية والصحية والبيئية التي تنصح بها مقاصب دبي.

وأكد مسؤول العلاقات الحكومية في «بيت الخير»، رئيس فريق الأضاحي، علي داد البلوشي، أن عمليات توزيع اللحوم تمت في أفرع الجمعية في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، ومراكز هيئة آل مكتوم التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.