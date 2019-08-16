17.5 ألف أضحية في مقاصب دبي خلال أيام العيد

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأن مقاصبها ذبحت 17 ألفاً و500 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير قسم المقاصب بالإنابة في البلدية، عبدالله العباسي لــ«الإمارات اليوم» إن البلدية اتخذت إجراءات عدة لتسهيل عملية ذبح الأضاحي، منها تشغيل صالات إضافية لتقديم الخدمة، وتشغيل مقاصب مؤقتة، كالمقصب السريع ومقصب الخوانيج، وتوفير عمالة إضافية لاستيعاب الازدحام المتوقع. كما وفرت أطباء بيطريين إضافيين لضمان الفحص للأضاحي قبل وبعد الذبح، وتقديم تدريبات مكثفة للعمالة قبل الموسم.

ويوجد لدى البلدية قسم خاص يعنى بإدارة وتشغيل مقاصبها، باستخدام أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات الصحية، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المتعلقة بتقديم خدمات ذبح المواشي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتتضمن خدمة الذبح التي تقدمها المقاصب الكشف البيطري على المواشي، للتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح، وحفظ الذبائح في البرادات وتوصيلها للمتعامل.