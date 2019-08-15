جنوب إفريقيا تعفي الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يدخل قرار الإعفاء - الذي جاء بقرار من حكومة جنوب إفريقيا - حيز النفاذ اعتباراً من اليوم، حيث أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جنوب إفريقيا من دون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد ساري المزروعي، بإعلان جنوب إفريقيا إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إليها، مؤكداً علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد أن مبادرة حكومة جنوب إفريقيا بإعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة، تعتبر إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف أن قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة يعكس متانة العلاقات بين البلدين، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

وأوضح المزروعي أن هذا الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الرامية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة للمواطنين لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيد للعلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسة في اهتمامات القيادة التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين.

وأكد أن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية جنوب إفريقيا يعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة، كما يعكس حرص حكومة جنوب إفريقيا الصديقة على توثيق العلاقات مع دولة الإمارات وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.