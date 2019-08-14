ضبط 36 قصاباً متجولاً في الشارقة خلال العيد

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن المسلخ المركزي استقبل خلال أيام عيد الأضحى المبارك قرابة 3آلاف أضحية من الأغنام والماعز والأبقار، حيث استمر العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً خلال هذه الأيام، وفرت خلالها البلدية الكادر المؤهل للتعامل مع العدد الكبير من الأضاحي وتوفير الأجواء الصحية الملائمة باعتبار المسلخ المركزي المكان الأمثل للذبح لتوافر جميع اشتراطات النظافة والتعقيم والإشراف البيطري على جميع الذبائح.

وأكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ورئيس لجنة الاستعداد لعيد الأضحى عادل عمر أن إدارة الخدمات العامة عملت على تهيئة وتحديث مرافق السوق والمسلخ المركزي والمسلخ المتنقل والتأكد من جاهزية جميع المرافق بالإضافة إلى توفير خيمة لاستقبال المضحين مع أضاحيهم وأخرى مكيفة لانتظار الزوار في المسلخ المركزي، كما قامت إدارة الخدمات البيئية بتوفير عدداً كبيراً من العمال مع مشرفيهم بموقع سوق المواشي والمسلخ المركزي لمتابعة عمليات النظافة في المسلخ والمرافق التابعة له، بالإضافة لزيادة عدد الحاويات الموجودة، كما بلغت لطاقة الاستيعابية للمسلخ خلال أيام العيد 80 ذبيحة كبيرة في الساعة و140 ذبيحة صغيرة.

وأشار إلى أن البلدية كثفت من حملاتها التفتيشية خلال العيد لضبط القصابين المتجولين نظراً لخطورتهم على الصحة والبيئة حيث تم زيادة عدد المفتشين إلى 68 مفتشاً للقيام بالحملات المستمرة والتي أسفرت عن ضبط 36 قصاباً متجولاً تم ضبطهم خلال عملية الذبح، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، وكانت البلدية قد حذرت من هؤلاء القصابين نظراً لعدم خضوع الأضحية للفحص والذي بدوره يعرّض المستهلك للإصابة بالأمراض المختلفة، فضلاً عن عدم توفر الخبرة الطبية لدى القصاب المتجول للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك وعدم درايته بالشروط الشرعية للذبح، وعدم ضمان خلوّه من الأمراض المُعدية التي من الممكن أن ينقلها من خلال الذبيحة، كما أنه لا يلتزم بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية ونظافة المواد المستخدمة وهو ما يسبب مخاطر على صحة المستهلك، فضلاً عن عدم التخلص السليم من مخلفات الذبح الذي يؤدي إلى تلوث البيئة.