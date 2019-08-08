انخفاض في "الحرارة" أول أيام العيد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم الأحد المقبل (أول أيام عيد الأضحى المبارك) سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون محملة بالغبار، خاصة شرقاً وشمالاً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يبقى خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الاثنين سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون محملة بالغبار، خاصة شرقاً، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.