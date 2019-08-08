خصومات وامتيازات جديدة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست مذكرات تفاهم مع جهات خاصة، تتضمن تقديم حزمة من الامتيازات الحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، ضمن مبادرة «أبشر».

جاء ذلك خلال حفل نظم أخيراً بديوان الوزارة في دبي.

وأكدت القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التوطين، منى وليد، أهمية الجهود الفاعلة التي تبذلها الوزارة من أجل دعم مسيرة التوطين، وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص من خلال توفير بيئة جاذبة، تمكنهم من شغل وظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضمنت العروض والامتيازات المقدمة من «سامسونغ الخليج» رابطاً إلكترونياً لعرض مغرٍ على المنتجات الإلكترونية، كما قدمت مجموعة «آستر دم العالمية» عروضاً متنوعة على الفحص والتحليل والكشوفات الطبية، وتضمنت عروض «جمعية أم المؤمنين النسائية» قاعات مجانية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، على ألا يقل عدد المدعوين عن 300 شخص، إضافة إلى تقديم منصة العروسين، مع 11 خدمة بـ15000 درهم.

وتضمنت عروض الجامعة الأميركية في دبي خصومات تصل إلى 30% على الرسوم الدراسية للبكالوريوس والماجستير، وقدمت محال «بيور غولد للمجوهرات» خصماً يزيد على 50% على الألماس، إضافة الى 25% على المصنعية، وقدمت فنادق «ماريوت» خصماً لحاملي بطاقة «أبشر».

وتوفر مبادرة «أبشر» أكثر من 800 عرض وخصم حصري للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، تقدمها جهات حكومية وخاصة شركاء في المبادرة.

وتوفر الوزارة بطاقة «أبشر» للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات.