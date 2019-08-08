«تنمية المجتمع» تشارك الأسر المتعففة فرحة العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت وزارة تنمية المجتمع الأسر المتعففة أجواء الاستعداد وفرحة العيد من خلال مبادرة «خيرنا لأهلنا»، التي تضمنت زيارات ميدانية شملت عدداً من مناطق الدولة، تم خلالها توزيع العيدية وكسوة العيد على عدد من الأسر المتعففة في مناطق سكنية عدة، وذلك في بادرة مستدامة تتبناها الوزارة تخفيفاً عن الأسر المتعففة بصفة عامة، وتحقيقاً للتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، لاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبادر فريق من الوزارة بزيارة مناطق عدة، منها مغيدر وسهيلة في كلباء، والقريّة بإمارة الفجيرة، لتوزيع العيدية وكسوة العيد على عدد من الأسر المتعففة، بمن فيها كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزز الشعور الإيجابي، ويُدخل البهجة والسرور في نفوس أفراد هذه الأسر.