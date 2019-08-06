1800 مواطن يحصلون على فرص وظيفية في القطاع الخاص في الظفرة

المصدر: أبو ظبي- الامارات اليوم

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حصول نحو الف و800 مواطن ومواطنة على فرص وظيفية في القطاع الخاص وذلك في اطار مبادرتين منفصلتين استهدفتا تسريع التوطين في منطقة الظفرة في امارة ابوظبي وكذلك تسريع توظيف المواطنين ممن اتموا الخدمة الوطنية.

وجاءت مبادرة تسريع التوطين في "الظفرة " تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) في حين جاءت مبادرة تسريع توظيف من اتموا الخدمة الوطنية التي نفذتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأعلن ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين اختتام المبادرتين وذلك خلال حفلين منفصلين نظما مؤخرا في أبوظبي بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن شركائها في المبادرتين.

وأكد "ان النتائج التي حققتهما المبادرتين جاءت تتويجا للشراكة والجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها وفي مقدمتهم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية و لجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وكذلك القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا استراتيجيا في ملف التوطين".

واضاف "ان هذه الشراكة تؤكد الحرص على تكامل الادوار بين القطاعين الحكومي والخاص والالتزام بتحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية التي يتطلبها التوطين الذي يحظى بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة".

وأشاد الهاملي بالشركات والمؤسسات التي تفاعلت مع المبادرتين من خلال مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تم تنظيمها خلال الفترة السابقة والتي شهدت عرض الشواغر الوظيفية لدى هذه الشركات واجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين والمواطنات في منطقة الظفرة وممن اتموا الخدمة الوطنية وهو ما اثمر عن حصول نحو الف و800 مواطن ومواطنة على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص".

وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على هذه الفرص داعيا اياهم الى اثبات جدراتهم وتميزهم الوظيفي.

واكد حرص الوزارة على تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات الذين شاركوا في الايام المفتوحة للتوظيف ولم يتمكنوا من الحصول على الفرصة الوظيفية نتيجة عدم اجتيازهم للمقابلات الوظيفية التي اجريت لهم وذلك من خلال اشراكهم في برنامج "تمكين" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتأهيل مثل هؤلاء المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم للحصول على الوظيفة.

كما أكد مضي وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسريع التوطين لدى القطاعات الاقتصادية المستهدفة.