«طرق دبي» تمنح جوائز لمستخدمي «نول بلس»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال برنامج نقاط الولاء «نول بلس» 13 عرضاً ترويجياً تشمل مجموعة متنوّعة من المكافآت القيمة، وكرّمت الهيئة أخيراً، عدداً من الأشخاص الأكثر استخداماً لبطاقة نول، وحصل الأول على رحلة بقيمة 25 ألف درهم تضمنت تذكرة الطيران والإقامة، إضافة إلى 10 فائزين بأجهزة «آي باد».

وأكد مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد الخيّاط، أن «نول بلس» عبارة عن اكتساب نقاط تضاف لتعزيز رصيد بطاقة نول لمستخدمها في المواصلات العامة أو في مراكز التسوق ومحال التجزئة، إضافة إلى مركبات الأجرة وأجهزة دفع تعرفة المواقف.

وأوضح أن «تخصيص جوائز للمتعاملين الأكثر استخداماً للبطاقة يُعد مبادرة متميزة تحقق غايتنا الاستراتيجية المتمثلة في (إسعاد الناس)، خصوصاً أن بطاقة نول باتت تتمتع بإقبال بعد توسيع نطاق استخداماتها في الحركة اليومية للجمهور»، لافتاً إلى تكريم 11 متعاملاً الأكثر استخداماً لبرنامج (نول بلس)، حيث تم منح أحدهم رحلة بقيمة 25 ألف درهم شملت تذكرة الطيران والإقامة، إلى جانب أجهزة «آي باد» لبقية الفائزين.

وأضاف أن الهيئة تحرص على إطلاق مبادرات تسعد المتعاملين خلال معايشتهم لتجربة فريدة من نوعها عند كل مرة يتم فيها استخدام بطاقة نول، مؤكداً أن المتعاملين يحتلون أولوية قصوى في أجندة الهيئة.